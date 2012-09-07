На Волыни сбитая польским консулом девушка не вышла из комы и умерла

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В Волынской области скончалсь 27-летняя Анастасия Байда, которую 26 августа сбил на джипе сотрудник Генконсульства Польши. После ДТП девушка таки не вышла из комы и скончалась в больнице.

Удар был такой силы, что от старенького велосипеда улетело переднее колесо, а джип врезался в дерево, оставив на своем кузове большую вмятину, соощает «Волынь».

В результате столкновения молодая женщина получила открытую черепно–мозговую травму, перелом таза, травмы рук и ног. В состоянии клинической смерти она была оперативно доставлена машиной «скорой помощи» в реанимационное отделение центральной районной больницы Ковеля.

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Девушку сбил джип Тоyota RAV4, за рулем которого находлся консул визового отдела Генконсульства Польши в Луцке Ежи Юзеф Сомны. По словам местных жителей, на машине были дипломатические номера. Вроде бы, за считанные минуты сюда приехали несколько дорогих автомобилей, которые увезли водителя джипа и быстро разъехались.

В областной прокуратуре заявила, что погибшая Анастасия ехала на велосипеде во встречном направлении. Так говорит и сам Ежи Юзеф Сомны, обвиняя ее в нарушении правил дорожного движения. Однако родные и близкие женщины эту версию категорически отрицают, говорят, что в противоположную от поселка сторону ехать она никак не могла, потому что возвращалась домой с кладбища, где навестила могилу матери.



«Настя ехала по полевой дороге именно в Голобы, — отмечает старшая сестра погибшей Олеся Сидоренко. — Консул Ежи Юзеф Сомны тоже ехал в этом направлении, но почему-то слетел с автомагистрали на обочину и сбил Настю. Есть свидетель, который это видел».

«Я уверен, что поляк летел на большой скорости, иначе Настя не получила бы такие тяжелые травмы, — убежден ее бывший муж Илья Байда. — Я не удивлюсь, если Настю сделают виновной. Уже сейчас в милиции говорят, что она выехала на встречную полосу. Это ложь!»

фото: volynnews.com, ВКонтакте Анастасии Байды

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