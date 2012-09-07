Мощное землетрясение в Китае убило 40 человек и разрушило 20 тысяч домов

{1-} В пятницу, 7 сентября, на юге Китая произошло мощное землетрясения магнитудой 5,6, в результате чего повреждены или разрушены были порядка 20 тысяч домов, а также погибли люди.
Об этом со ссылкой на китайское агентство Синьхуа сообщает РИА Новости.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземного толчка находился в 8 километрах к юго-востоку от населенного пункта Цзяоку в провинции Юньнань. Его очаг располагался на глубине 31 километр. После этого последовала серия повторных землетрясений. По данным Синьхуа, стихия также затронула населенные пункты в соседней провинции Гуйчжоу.
Позже местные власти подсчитали количество жертв, заявив, что погибли 43 человек, а еще 150 получили ранения.
Ранее «Главред» сообщал, что в июне 2012-го на юго-западе Китая тоже произошло землетрясение магнитудой 5,7, повлекшее гибель двух человек. Еще около 100 человек получили ранения.
Потом в августе 2012-го в Китае произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой в 6,3. Подземные толчки ощущались в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны.
фото: yn.xinhuanet.com
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