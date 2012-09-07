В Литве установили памятник погибшему на "Титанике" священнику

{1-}В Литве в деревне Нендришкяй, недалеко от города Мариямполе в честь ксендза Юозаса Монтвилы - одного из погибших пассажиров "Титаника", установили памятный камень, - пишет delfi.lt

По сообщению издания, Юозас Монтвила родился в 1885 году, на территории, входившей тогда в состав Российской империи. Окончил семинарию, стал священником. Однако спустя некоторое время вызвал недовольство властей. Причиной, по информации некоторых СМИ, стало то, что Монтвила совершил религиозные обряды для нескольких представителей униатской церкви (которых власти в то время преследовали и стремились обратить в православие).

Ксендзу было запрещено продолжать деятельность в качестве священника. В этой ситуации он получил приглашение от брата, проживавшего в Нью-Йорке: брат пригласил его приехать и вести службы для выходцев из Литвы. Ксендз согласился. Он добрался до Великобритании, а там купил билет на "Титаник".

По имеющимся данным, в ночь, когда лайнер потерпел крушение, Юозас Монтвила находился в библиотеке. Он не воспользовался возможностью занять место в спасательной шлюпке, а вместо этого утешал людей, выслушивал тех, кто желал исповедаться.

В Литве впоследствии предлагали причислить погибшего священника к лику святых.

Британский лайнер "Титаник" затонул во время своего первого рейса - из Саутгемптона в Нью-Йорк. Причиной крушения стало столкновение с айсбергом. На борту лайнера находились более 2200 человек, большинство из них погибли.

фото: 15min.lt/

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