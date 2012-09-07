Ученые установили причину смерти фараона Тутанхамона

{1-}Британский ученый, сотрудник лондонского университета Империал Колледж Хатэн Ашрафян утверждает, что египетский фараон Тутанхамон, живший в 1332-1323 до н.э., скончался в результате наследственной генетической болезни.

"В отличие от других специалистов я принял решение взглянуть с медицинской точки зрения не только на Тутанхамона, но на всю династию, к которой он принадлежал", - сообщил ученый. "Самым странным образом в тот период времени каждый последующий фараон умирал раньше, нежели предыдущий, - отметил он. – При этом у них начинали все ярче проявляться деформации тела, что свидетельствует о генетическом заболевании", сообщает ИТАР-ТАСС.

В итоге Ашрафян пришел к заключению, что физические изменения стали результатом заболевания височной доли мозга. Данная болезнь проявляется, в том числе, в эпилептических припадках, сопровождающихся галлюцинациями и видениями.

Отец Тутанхамона – известный в истории Древнего Египта реформатор фараон Аменхотеп IV (1375-1336 до н.э.), женой которого была Нефертити, ввел в древнеегипетской религии монотеизм в лице единственного бога солнца Атона и провозгласил себя Эхнатоном. Ашрафян утверждает, что эта идея пришла к нему во время приступа эпилепсии.

Предположительно, Тутанхамон (Новое Царство, ХVIII династия) вступил на престол в 10-летнем возрасте. Египтологи до сих пор спорят о причинах смерти фараона. Его гробница была найдена в Долине Царей 90 лет назад британскими археологами Говардом Картером и лордом Карнарвоном. Она знаменита тем, что в момент обнаружения оставалась практически нетронутой со времен захоронения фараона.

фото: fakty.ua

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