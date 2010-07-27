В Мариуполе строитель убил девушку и похитил ее семью

В Мариуполе за зверское убийство девушки и похищение трех человек милиция задержала 53-летнего гражданина Азербайджана, сообщает ТСН. Труп девушки с признаками насильственной смерти был обнаружен на участке одного из жилых домов. В ходе следствия удалось установить, что молодая особа, оставшись дома одна, контролировала работу строителя, который ремонтировал придомовое сооружение до приезда родителей. Отец погибшей в связи с нехваткой финансов хотел отсрочить дату выплаты, но рабочий растолковал это по-своему, и решил, что его хотят обмануть. Поэтому он решил взять дочь своего должника в заложницы. Связав и спрятав девушку во флигеле, строитель вдруг испугался, что за это его могут привлечь к уголовной ответственности, и решил ее убить. Он нанес девушке несколько ударов кухонным ножом и, привязав к мертвому телу два кирпича, сбросил тело в колодец, расположенный на территории земельного участка. Сам строитель ожидал владельцев в доме. Когда родители погибшей вернулись, он захватил в заложники их младшего сына, а затем связал и остальных членов семьи. Поскольку нужной суммы у хозяев не оказалось, он посадил связанную семью в машину и отправился к подруге матери, которая одолжила 700 гривен. После получения денег злоумышленник решил убить всю семью, чтобы скрыть следы совершенных преступлений. Остановившись на окраине города, мужчина вытащил из машины своего должника и начал наносить ему удары всеми подручными средствами - кирпичом, ножом, отверткой. Но пострадавший начал сопротивляться. В это время его жене и сыну удалось выбраться и убежать из машины. Испугавшись, налетчик скрылся с места преступления на угнанном автомобиле. После проведенного ряда оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан в Горловке. Оказалось, что гражданин Азербайджана в 2006 году приехал в Украину на заработки. На допросе вел себя спокойно и своей вины не отрицал. Причину своего поведения объяснил тем, что испугался и побоялся ответственности. Выяснилось, что на родине он также находится в розыске за убийство.