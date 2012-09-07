Бойня во Франции: 4-летняя девочка 8 часов пряталась под юбкой мертвой матери

7 сентября 2012, 13:15

Полиция Франции продолжает расследование жуткого преступления, совершенного на берегу озера Аннеси в Верхней Савойе. Там была расстреляна целая семья туристов из Великобритании. Однако, как оказалось, двум детям погибшей семейной пары удалось спастись. Причем четырехлетняя девочка провела долгие 8 часов возле трупов родителей, прячась под юбку мертвой женщины, когда на месте преступления уже работала полиция.

Следователи были удивлены, когда им навстречу из-под мертвых тел выполз малолетний ребенок. Девочка оказалась живой и невредимой. Она даже улыбалась и тянула руки к полицейским, сообщает Newsru.

"Девочка сидела в машине совершенно неподвижно позади переднего пассажирского сиденья", - рассказал на пресс-конференции в четверг прокурор Эрик Мелло. Ее было не видно под ногами и юбкой убитой женщины. Кроме того, девочку закрывал большой туристический саквояж.

Напомним, жестокое убийство произошло на парковке в окрестностях города Шевалин, неподалеку от крупного горного курорта Альбервиль. Около четырех часов дня проезжавший мимо велосипедист, оказавшийся летчиком ВВС Великобритании в отставке, заметил раненую семилетнюю девочку, которая бросилась ему навстречу. Рядом стоял автомобиль BMW с работающим двигателем и трупами туристов внутри.

С другой стороны от машины британский велосипедист заметил еще один труп - французского велосипедиста, который лежал рядом со своим транспортным средством. Мужчина сразу позвонил в полицию и скорую помощь. Раненую тремя пулями девочку срочно отправили на вертолете в больницу Гренобля.

 

Тем временем место бойни оцепила полиция. Около 60 жандармов участвовало в первичных следственных действиях даже после наступления сумерек, но к осмотру автомобиля они не приступали, дожидаясь опытных столичных криминалистов. Жандармы боялись открывать двери автомобиля, так как пробитые пулями стекла могли совсем рассыпаться, и тогда не удалось бы собрать информацию для баллистической экспертизы.

"Пожарные, техники и врачи смотрели в салон через пробитые стекла, но не увидели внутри малышку", - пояснил подполковник полиции Виннеман.

Примечательно, что даже тепловые сканеры полицейского вертолета не смогли уловить присутствия в автомобиле второй выжившей девочки. В прокуратуре считают, что этому помешали трупы, за которыми прятался ребенок.

Первые догадки, что на месте преступления или рядом с ним может быть еще кто-то живой, появились у полиции лишь около 23:00, после разговора с другими туристами. Жители кемпинга рассказали, что у погибших были две дочери. Тогда-то стражи порядка и приступили к тщательному осмотру автомобиля. Как только они открыли дверь, из салона показалась маленькая девочка. Она говорила на английском, спрашивая про свою семью.

"Где мама? Я хочу к маме! - говорила выжившая. Она не понимала, что ее родители мертвы.

Никакой конкретной информации о самом преступлении малышка не сообщила. По словам девочки, она слышала лишь крики, но так и не поняла, что же произошло.

Пострадавшую направили в больницу Гренобля, где за ней будут присматривать санитары и детские психиатры.

Между тем криминолог Бирмингемского университета Дэвид Уилсон выразил крайнее удивление действиями французских коллег. Он понимает, что полиция стремилась сохранить место преступления и улики нетронутыми до приезда опытных экспертов, но ему не понятно, почему на это потребовалось так много времени. Ведь выжившая и, фактически, заваленная окровавленными мертвыми телами девочка, провела под носом у полицейских около восьми часов. При этом она от страха боялась шелохнуться и подать хоть какой-то знак.

фото, видео: telegraph.co.uk, cbc.ca

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