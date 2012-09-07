Война Samsung и Apple: корейцы отказались поставлять запчасти к iPhone

7 сентября 2012, 14:05

{1-} Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. не будет поставлять чипы памяти для первых партий нового iPhone от американской корпорации Apple из-за разногласий относительно цен, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Samsung также не поставит Apple дисплеи для новинки, выпуск которой ожидается на следующей неделе, сообщает «Интерфакс-Украина».

Apple диверсифицировала заказы на чипы и дисплеи, чтобы снизить зависимость от конкурента, который также является крупнейшим производителем смартфонов в мире.

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Газета The Korea Economic Daily сообщила в пятницу о том, что американская компания отказалась от использования некоторых компонентов Samsung, сославшись на ужесточение судебных разбирательств между этими двумя крупными игроками рынка мобильных устройств как на возможную причину этого решения.

Представитель Samsung Джейсон Ким и представитель Apple Стив Доулинг отказались прокомментировать данную информацию.

Ранее «Главред» сообщал, что суд присяжных в американском Сан-Хосе признал вину компании Samsung в нарушении шести патентов главного конкурента —Apple. Согласно решению суда, Samsung должна выплатить компенсацию в размере 1,05 млрд долларов.

графика: mirolta.com

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