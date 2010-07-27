Интерпол задержал за кражу ядохимикатов украинца

В аэропорту города Вроцлав Республики Польша сотрудники Интерпола задержали 38-летнего уроженца Киевской области, который с 1998 года находился в розыске за совершение краж коллективного и индивидуального имущества в составе организованной преступной группы на территории Тульчинского района Винницкой области. Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Винницкой области. В мае 1998 в с.Бортники Тульчинского района задержанный вместе с тремя сообщниками, вступив в преступный сговор с целью совершения кражи, проникли в помещение склада птицесовхоза и похитили ядохимикаты на общую сумму более 150 тыс. грн. Милиция задержала трех членов преступной группы, а четвертый - сбежал и все эти годы скрывался за границей. В Польше он женился и воспитывал 5-летнюю дочь. Теперь задержанный находится под арестом в Польше до экстрадиции, информирует УНИАН.