Россия создает новую ракету взамен «Сатаны»

{1-}Россия создает новую жидкотопливную ракету в ответ на размещение американцами системы ПРО в Европе.

Об этом заявил консультант командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин, пишет РИА Новости.

"Мы бы не стали создавать тяжелые ракеты, если бы американцы не размещали систему ПРО", - сказал Есин. Он отметил, что решение о создании 100-тонной МБР было принято еще в 2010 году.

По его словам, решение России создать новую МБР не приведет к возвращению периода холодной войны. "Это скорее приведет к обострению и к определенной гонке вооружений", - добавил эксперт.

Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев рассказал, что Россия создаст новую тяжелую 100-тонную межконтинентальную баллистическую ракету к 2018 году. Она заменит известную по всему миру тяжелую баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода", известную на Западе под именем "Сатана", с полезной нагрузкой до 10 тонн. До этого все последние российские разработки межконтинентальных баллистических ракет - как морского базирования ("Булава"), так и сухопутного ("Тополь-М", "Ярс") - являлись твердотопливными.

Решение о создании системы ПРО НАТО в Европе было принято в ноябре 2010 года на саммите организации в Лиссабоне. Для организации системы предполагается объединить уже имеющиеся национальные компоненты систем ПРО стран-участниц альянса, а также использовать развертываемые в Европе элементы ПРО США.

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Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в Лиссабоне в 2010 году, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания. Россия в ответ на развертывание ПРО в Европе намерена предпринять комплекс мер военно-технического и дипломатического характера.

Российская сторона также заявляла, что в случае, если договориться не удастся, то она не исключает возможности размещения комплексов "Искандер" в Калининградской области.

фото: nnm.ru

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