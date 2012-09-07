В деле Оксаны Макар могло быть два трупа

{1-} Во время заседания Центрального райсуда Николаева, на котором рассматривают дело об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар, главный фигурант дела Евгений Краснощек рассказал, что обвиняемый Максим Присяжнюк хотел задушить третьего подельника – Артема Погосяна.

Краснощек, который начал менять свои прежние показания, заявляя, что на него оказывал давление Присяжнюк, сегодня в суде изложил новую версию произошедшего преступления, сообщают podrobnosti.mk.ua.

По заявлению подсудимого Оксана Макар сама подошла в баре и села на место Краснощека, подсудимый Артем Погосян захотел поговорить с девушкой, после чего они втроем пошли к Присяжнюку на квартиру, а по дороге Погосян купил презервативы.

Краснощек заявляет, что девушка добровольно занялась с ним сексом, после чего, к ней пошел Присяжнюк.

Макар якобы сказала Краснощеку, что Максим Присяжнюк ее бил, после чего изнасиловал.

«А чем я хуже, чего я ей не понравился», - объяснил Краснощеку свои действия Присяжнюк.

По заявлению Краснощека, Присяжнюк руками душил девушку, и успокоил других подсудимых, что если все сделать правильно, то все будет нормально. Краснощек нащупал у девушки пульс, но скрыл это от присутствующих.

Присяжнюк на балконе с кем-то говорил по телефону, после чего вошел в комнату с проводом для того, чтоб задушить Погосяна, поскольку не доверял ему. Однако потом Присяжнюк сказал Погосяну и Краснощеку, что они повязаны и теперь вместе будут отдуваться.

«Все будет нормально, ты же помнишь, где я работаю», - успокаивал Погосяна Присяжнюк.

Хозяин квартиры давал двум другим подсудимым указания куда и как нести тело.

Ранее «Главред» сообщал, что Присяжнюк - по образованию юрист, до ареста работал на госслужбе.

фото: podrobnosti.mk.ua

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