Подозреваемый в изнасиловании Оксаны Макар рассказал, за что убили девушку

7 сентября 2012, 14:30

{1-}Один из подозреваемых в изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар Евгений Краснощек заявил, что когда девушку вынесли на улицу, она была жива, а задушить проводом ее хотел Максим Присяжнюк якобы из-за нанесенной ему обиды. Об этом обвиняемый сообщил в своих показаниях после ознакомления с обвинительным заключением.

Адвокат Евгения Краснощека Лариса Зводская в ходе заседания передала суду показания своего подзащитного, которые он дал бы, если бы на него не было оказано давление. Адвокат попросила суд прикрепить эти показания к материалам дела, сообщив, что показания Краснощек давал после того, как был ознакомлен с обвинительным заключением, пишут "Новости-N"

"Когда парни (Евгений Краснощек и Артем Погосян – Ред.) с Оксаной Макар пришли в квартиру, Максим Присяжнюк был дома, смотрел телевизор. Краснощек налил в три рюмки водки, Макар попросила, чтобы ей тоже налили. Краснощек не хотел этого делать. Тогда Оксана схватила одну рюмку, выпила, поставила ее на стол и отбила ножку. Она танцевала, лезла ко всем троим целоваться. В общем, вела себя, показывая, что парни могут рассчитывать на что-то большее", –  сказала адвокат ссылаясь на показания своего подзащитного.  

Далее Каснощек предложил Оксане сходить в ванную. Через 15-20 минут она вышла из ванной и пошла сразу в комнату. Краснощек последовал за ней и спросил, все ли в порядке. Девушка ответила, что ее немного тошнит. Тогда возле кровати ей поставили тазик. "После этого Краснощек вступил с ней в половой контакт. Взятый у Погосяна презерватив порвался в конце полового акта, что немного озадачило Краснощека", – говорится в показаниях.

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Когда Краснощек вернулся на кухню, в комнату к погибшей девушке пошел Присяжнюк. Краснощек ходил курить на балкон, и был свидетелем полового акта своего приятеля и Оксаны Макар. Это якобы очень не понравилось Присяжнюку, который заявил, что тот ему мешает.

Когда Присяжнюк вернулся на кухню, к девушке пошел Погосян. Присяжнюк и Краснощек через некоторое время наведались к ним. Те сидели и о чем-то говорили. "Краснощек пошел в ванную. А когда вернулся оттуда на кухню, увидел там Погосяна. В комнате раздались какие-то звуки, когда парни зашли туда, то увидели, что Присяжнюк держит руки возле лица Оксаны. Краснощек точно не видел, душил ли Присяжнюк ее", – добавила адвокат.

После этого, согласно показаниям Краснощека, все трое пошли на кухню, где Присяжнюк сообщил, что надо что-то решать, надо убирать тело. При этом Присяжнюк проронил такую фразу: "А чем я хуже? У меня тоже есть член. Чем я ей не понравился?".

Тогда Краснощек пошел в комнату и нащупал у Оксаны пульс. Затем он увидел, что Присяжнюк держал в руках провод и намеревался им душить Макар. Краснощек отговорил его, мол, она и так уже мертва. При этом он подчеркнул, что скрыл факт того, что девушка была жива.  "После этого Присяжнюк давил на Краснощека и Погосяна, угрожая своими связями. Парни собрали вещи и отнесли Оксану на стройку", – отметила Лариса Зводская.

Долее показания обвиняемого совпадают с известными ранее сведениями. Однако Краснощек настаивает, что ничего не поджигал. Он лишь оставил на стройке девушку и все трое пошли домой. Краснощек лег спать, а Присяжнюк смотрел телевизор.

Судьи прикрепили эти показания к материалам уголовного дела.

фото: podrobnosti.mk.ua

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