Новые подробности жуткого ДТП в Луганске

Стали известны подробности жуткого ДТП, которое произошло 6 сентября в Луганске на перекрестке улиц Оборонная и Советская. Оказалось, что кроме двух погибших, в нем также пострадал сотрудник отдела ГАИ области.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Авария произошла вчера рано утром с участием автомобиля Меrsеdеs Веnz S500L под управлением сотрудника отдела ГАИ области и автомобиля ВАЗ 21101 под управлением 22-летнего жителя Марковского района.

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ: Надпись «ад здесь» стала пророческой в кровавом ДТП в Луганске (ФОТО)

Ранее «Главред» сообщал, что в результате аварии погибли два человека - водитель «десятки» и пассажир. Сотрудник ГАИ, который управлял иномаркой, с телесными повреждениями доставлен в Луганской областной клинической больницы.

По факту ДТП прокуратурой Ленинского района г. Луганска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Досудебное следствие по уголовному делу продолжается. Ход расследования контролируется прокуратурой области.

фото: v-variant.lg.ua

Новости по теме:

Жуткое ДТП в центре Луганска, погибли два человека

Дело по кровавому ДТП в центре Луганска передано в суд

В Луганске джип протаранил толпу у городской елки

ДТП на Волыни: ЗиЛ врезался в маршрутку, пострадали 11 человек