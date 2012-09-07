На выходных в Украине будет сухо и тепло

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В субботу, 8 сентября, в Киеве будет 7-12 градусов ночью, 16-21 днем, пройдет дождь. В воскресенье также незначительные осадки. Ночью 7-12, днем 16-21 градус. В понедельник сухая погода. Ночью 5-10, днем от 17 до 22 градусов.

В Киевской области завтра ожидается дождь. Температура ночью около 7-12 градусов, днем 16-21 тепла. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

На востоке в субботу 6-11 ночью, днем от 18 до 23 градусов. Без осадков. В воскресенье ночью 6-11 градусов, дневная температура 18-23 градуса. Также сухо. В понедельник переменная облачность. Температура 7-12 градусов ночью, 17-22 днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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На западе страны завтра ночью 7-12 градусов, днем 17-22 тепла. Без осадков. В воскресенье переменная облачность. Температура воздуха ночью около 7-12 градусов, днем 17-22 выше нуля. В понедельник ночью градусники покажут 7-12, днем 19-24 градуса. Ожидается сухая погода. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

В южных регионах 8 сентября 9-14 ночью, 20-25 тепла днем, без осадков. В воскресенье ночью 9-14 градусов, днем 20-25, также сухо. В понедельник переменная облачность. Ночью 8-13 градусов, днем 20-25 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра ночью 9-14, днем около 21-26 градусов. Сухая погода. В воскресенье будет 9-14 градусов, днем 21-26. Без осадков. В понедельник переменная облачность. Температура воздуха ночью 9-14, днем 21-26 тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 7-12 градусов, днем 17-22 тепла. Сухая погода. В воскресенье без осадков. Ночью 7-12 градусов, дневная температура 17-22 тепла. В понедельник ночью термометры покажут около 7-12 градусов, днем 19-24, переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

фото: g2tour.com

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