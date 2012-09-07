От показаний Погосяна зависит, кого посадят за убийство Оксаны Макар

{1-} Во время открытого заседания Центрального райсуда Николаева, на котором рассматривают дело об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар, адвокат Максима Присяжнюка - Антон Долгов попросил показать первичные снимки повреждений обгоревшей девушки, а не прикрепленные к материалам дела.

После просмотра ужасных фотографий участники процесса обратились к подсудимым с уже достаточно наболевшим вопросом — как Макар могла получить такое количество повреждений? Судьи поясняют, что случайно этого не могло случится, дескать, это самый что ни на есть спланированный поджог, сообщают «Подробности-N».

Основное внимание было уделено подсудимому Артему Погосяну. Но от него ничего нового услышать не удалось, только «не знаю» и «не помню».

- Вы понимаете, в чем вас обвиняют? Что вы все трое обложили тряпками Макар и подожгли! - обратился судья Олег Батченко к Погосяну.

- Я понимаю, но я ничего не знаю, - тихо отвечал Артем.

- Погосян, от вас все зависит: или будет наказан виновный человек, или все трое! - возмущенно продолжал судья Батченко.

На это Артем тоже ничего внятного не ответил.

Тогда председатель судейской коллегии Елена Селиванова сказала, что та подожженная тряпка, которую, по словам Артема, бросил в сторону Макар обвиняемый Евгений Краснощек, не могла причинить такие повреждения.

- Значит, кто-то из них вернулся, - кивая на своих подельников ответил Погосян. - Я не возвращался.

Ранее «Главред» сообщал, что сегодня Краснощек рассказал, что обвиняемый именно Максим Присяжнюк задушил Оксану Макар, а потом хотел задушить Погосяна.

фото: podrobnosti.mk.ua

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