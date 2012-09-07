Сын автора детективов Дарьи Донцовой объявлен в федеральный розыск

{1-}В России объявили в федеральный розыск сына автора детективов Дарьи Донцовой - 39-летнего Аркадия Васильева, устроившего стрельбу на парковке возле одного из кафе в Москве в ноябре прошлого года, сообщает РИА Новости.

В связи с произошедшим, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

СМИ публикуют некоторые подробности инцидента возле клуба "Кафка". По их данным, в ту ночь из заведения вышла парочка: девушка села за руль автомобиля BMW темно-серого цвета, а мужчина, в котором позднее опознали Аркадия Васильева, достал жезл сотрудника ДПС и стал указывать им водителям рядом припаркованных автомобилей, требуя расчистить выезд для своей иномарки.

По словам свидетелей, лжегаишник был пьян, вел себя неадекватно и "крыл всех матом". А в какой-то момент хулиган и вовсе достал пистолет и выстрелил в водителя, который, вероятно, не достаточно расторопно выполнял его указания.

Дебошира удалось впоследствии опознать по фотографии.

"Фигурант данного дела действительно объявлен в федеральный розыск", - сказал сотрудник пресс-службы. Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство", предполагающей до семи лет заключения.

Так или иначе, но сам обвиняемый не признал вины и, более того, скрылся от следствия. Последний раз сына писательницы удалось допросить в июне. С тех пор он перестал являться по повесткам.

Как сообщают российские СМИ, это не первый скандал, в котором фигурирует имя Аркадия Васильева. В 2009 году его обвиняли в по статье "Угроза убийством". Тогда в полицию обратилась бывшая девушка Васильева 23-летняя Дарья Волынюк, которая рассказала, что, находясь в пьяном виде, экс-возлюбленный сильно избил ее.

фото: mk.ru

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