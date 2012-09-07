В ДТП на Ровнещине погибли 4 человека

{1-} В пятницу, 7 сентября, в Ровенской области произошло ДТП - столкнулись автомобили Renault и Оpel. Погибли четыре человека.

Об этом со ссылкой на начальника сектора по связям с общественностью управления МВД в области Тамару Лысенко сообщает Ukranews.

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По ее словам, авария произошла около 12:00 на автодороге между селами Корчевье и Иваничи в Костопольском районе.

По предварительной версии, причина аварии в том, что Renault выехал на встречную. Водители и два пассажира погибли на месте. Личности погибших милиция установила.

Ранее «Главред» сообщал о резонансном ДТП, которое произошло в Ровно. Маршрутка столкнулась с фурой – сразу погибли 9 человек. Позже в больнице скончался еще один ребенок.

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