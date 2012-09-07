В Одессе мусоровоз врезался в бетонный столб – столб дал сдачи

В пятницу, 7 сентября, утром в Одессе произошло ДТП - на улице Маршала Жукова мусоровоз на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в бетонный столб электропередач.

От удара кабину мусоровоза практически разорвало на две части. Столб также рухнул, придавив автомобиль сверху, сообщает Autosite.

Несмотря на сильные повреждения кабины мусоровоза, водителя транспортного средства «неотложка» не забирала.

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Как отмечают сотрудники службы «скорой помощи», - «скорее всего они там разобрались без нас». В Госавтоинспекции инцидент не комментировали.

Ранее «Главред» сообщал о другом курьезном ДТП, которое произошло в Одессе – пьяный милиционер на BMW полному входу врезался в мусоровоз.

фото: trassae95.com

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