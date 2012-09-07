Виталий Кличко оказался тяжелее Мануэля Чарра

{1-} Сегодня, 7 августа, состоялась официальная церемония взвешивания украинского боксера Виталия Кличко и немца Мануэля Чарра.

Процедура традиционно прошла накануне боя, который состоится на НСК «Олимпийский» в Москве завтра, 8 сентября, передает Sportbox.

Весы под Виталием Кличко показали 112,5 килограмм, а под Чарром – 109,5 килограмм.

Отметим, что на церемонии немецкий боксер пообещал всем зрителям незабываемое зрелище.

«Это будет лучший бой в мире, я вам обещаю», — сказал Чарр всем собравшимся.

В момент традиционной фотосъемки обоих боксеров на сцене после окончания процедуры взвешивания боксер выступил вперед, победно вскинув руки вверх.

Кличко смотрел на все это с нескрываемой улыбкой.

Напомним, в субботнем поединке на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), который принадлежит украинцу.

Кличко провел на профессиональном ринге 46 боев, выиграв 44 из них (40 досрочно).

На счету Чарра 21 бой, во всех он одержал победу (11 нокаутом).

Тренер Виталия Кличко Фриц Здунек предположил, что его подопечный победит нокаутом, а произойдет это, по его мнению, во второй половине встречи.

Отметим, что боксерское шоу, главным событием которого станет поединок супертяжеловесов, начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бой Кличко - Чарр начнется примерно в полночь. Как сообщал «Главред» ранее, московский поединок Виталия Кличко может стать последним в его карьере.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

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