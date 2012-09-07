Подозреваемые по делу Макар боялись, что их «разорвут» николаевцы

{1-}Подсудимые по делу Оксаны Макар боялись, что их «разорвут» николаевцы и поэтому не участвовали в воспроизведении условий события, сообщает рodrobnosti.mk.ua

Так, подозреваемый Артем Погосян заявил: «Следователь сказал, что там много людей, они нас разорвут. Мы боялись общественности», – сказал он.

По словам Максима Присяжнюка, ему «в дом стыдно зайти. Это морально тяжело для меня», - пояснил обвиняемый.

Также Центральный районный суд Николаева объявил перерыв до 25 сентября в слушаниях. Суд дал 10 дней областной прокуратуре на проверку фактов физического и психологического давления на подсудимого Краснощека.

Глава судейской коллегии Елена Селиванова предложила участникам процесса до 25 сентября подготовить свои вопросы и пожелания относительно экспертизы.

Адвокат подсудимого Евгения Краснощека Лариса Завадская ходатайствовала о проведении комплексной экспертизы при участии медиков и пожарно-технической службы. По ее мнению, экспертиза позволит уточнить причину возгорания и ответит на вопрос – могла ли потерпевшая Макар самостоятельно отодвинуться от очага возгорания.

фото: podrobnosti.mk.ua

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