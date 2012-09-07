Лейтенанта на полигоне в Днепропетровске убил кусок металла - эксперт

{1-}Прокуратура пока не может назвать причину гибели 24-летнего лейтенанта во время учений на территории военного полигона на Днепропетровщине.

Уголовное дело пока не возбуждалось. Сейчас все указывает на несчастный случай. Если же выяснится, что металл, который попал в висок военного - это кусок от гранатомета, может быть возбуждено дело по статье "служебная халатность".

Об этом заявил заместитель прокурора Днепропетровска по надзору за соблюдением закона в военной сфере Вадим Аракелян, сообщает корреспондент ТСН.

По его словам, в прокуратуре чрезвычайно удивлены - они не припоминают смерти военного при таких странных обстоятельствах. Потому что по имеющимся данным учения на полигоне проходили без нарушений.

Лейтенант не был на линии огня - он, как и требуют правила, стоял в двух метрах справа от гранатомета, из которого стрелял солдат. Солдат выстрелил по команде, граната полетела по запланированной траектории и взорвалась там, где и должна была.

А секунду спустя лейтенант упал. Он был в каске, но она его не спасла. 3-сантиметровый кусок металла попал ему в висок. Врачи ничего не смогли сделать.

В настоящее время экспертиза выясняет, что это был за кусок металла. Это мог быть осколок от гранаты или деталь самого гранатомета, который, кстати, был выпущен в 1970 году.

Напомним, на Днепропетровщине во время учений на территории военного полигона, который находится в пгт Гвардейское, погиб 24-летний старший лейтенант. Он получил смертельное ранение в лицо осколком от взрыва гранаты, выпущенной из гранатомета.

фото: 34.ua

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