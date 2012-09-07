"Маски-шоу" на Луганщине: сотрудников СБУ обвинили в избиении водителей

{1-}На Луганщине в районе поселка Изварино сотрудники Харьковского СБУ задержали двух водителей.

Об этом в эксклюзивном комментарии Cxid.info сообщил адвокат Игорь Чудовский.

По его словам, одного из них избили и пристегнули наручниками к рулю своей машины.

«В таком положении он находится около восьми часов. К нему не допускают ни врачей, ни адвокатов», - сказал защитник.

По информации адвоката, около двух месяцев назад, после ДТП, водитель перенес трепанацию черепа. «Во время ночного задержания его били по голове. Есть реальные опасения за его жизнь», - сообщил адвокат.

По рассказам адвоката, через окно машины водитель сообщил, что ему уже успели подбросить два неизвестных ящика. «Налицо признаки незаконного задержания и превышения власти. Этим действиям сотрудников СБУ должна дать оценку прокуратура Луганской области», - прокомментировал адвокат.

По его информации, СБУшники передвигаются на двух автомобилях - БМВ X5 и "Ниве Шевроле" (автомобиль без номеров).

фото: iskra-news.info

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