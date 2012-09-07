За одним из убитых во Франции британцев 20 лет следили спецслужбы

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Во Франции установлена личность первого из трех убитых британских туристов на берегу озера Аннеси. Это Саад аль-Хилли, уроженец Багдада, последнее время проживавший вместе с семьей в юго-западом пригороде Лондона.

Полицейские провели обыск в их квартире. Следователи уверены, что убитые туристы были членами одной семьи, передает Еuronews.

По информации, появившейся в британской прессе, в частности, в «Дейли мейл», за погибшим Саадом аль-Хили следили британские спецслужбы. Личность убитого вызвала интерес у Секретной разведывательной службы “MИ-6” еще 20 лет назад, со времен начала военных действий в Персидском заливе.

Напомним, в среду в автомобиле марки БМВ с британскими номерами, стоявшем на парковке на берегу озера Аннеси в Верхней Савойе, были обнаружены тела двух расстрелянных женщин и одного мужчины. В нескольких метрах от автомобиля находилось тело еще одного человека – велосипедиста, который, судя по всему, стал свидетелем преступления. Тяжелые ранения получила 7 летняя девочка, позднее в салоне машины была обнаружен еще один ребенок – девочка 4 лет, которая не пострадала.

Сотрудники правоохранительных органов республики продолжают проводить опрос свидетелей.

фото, видео: telegraph.co.uk, vesti.ru

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