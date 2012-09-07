Чарр назвал главный недостаток Кличко

{1-} Основным недостатком украинского боксера Виталия Кличко является его увлеченность политикой.

Об этом заявил немец Мануэль Чарр, который 8 сентября выйдет на ринг против украинца, передает sportbox.ru.

«Виталий занимается политикой. Думаю, что это существенно отвлекает его от главного. А я настоящий боксер с большим и чистым сердцем. Серьезнее подхожу к своему делу», - заявил Чарр.

Напомним, бой Кличко – Чарр 8 сентября станет кульминацией боксерского шоу на НСК «Олимпийский» в Москве, которое начнется в 20:00 по Киеву.

Ориентировочное время начала поединка тяжеловесов – 00:00.

Фото: Facebook братьев Кличко

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