Украина на Паралимпиаде завоевала уже 70 медалей

{1-} Сборная Украины на Паралимпиаде завоевала уже 70 медалей.

7 сентября золото в копилку страны принесла Оксана Зубковская – с новым мировым рекордом она победила в прыжках в длину, передает официальный сайт Игр.

Результат украинки – 6 метров 60 сантиметров.

На втором месте – китаянка Жия Юньтикшян, на третьем – Анна Канюк из Беларуси.

В активе национальной сборной Украины – 70 медалей: 29 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых.

Наша команда занимает четвертое место в общем зачете, на три золотых медали отставая от хозяев Паралимпиады – британцев, и на две – от россиян.

фото: paralympic.org.ua

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