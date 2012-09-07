Украина на Паралимпиаде завоевала уже 70 медалей

{1-} Сборная Украины на Паралимпиаде завоевала уже 70 медалей.
7 сентября золото в копилку страны принесла Оксана Зубковская – с новым мировым рекордом она победила в прыжках в длину, передает официальный сайт Игр.
Результат украинки – 6 метров 60 сантиметров.
На втором месте – китаянка Жия Юньтикшян, на третьем – Анна Канюк из Беларуси.
В активе национальной сборной Украины – 70 медалей: 29 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых.
Наша команда занимает четвертое место в общем зачете, на три золотых медали отставая от хозяев Паралимпиады – британцев, и на две – от россиян.
фото: paralympic.org.ua
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