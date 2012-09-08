Чарр едва не устроил бой с Кличко на церемонии взвешивания

8 сентября 2012, 01:30

{1-}Соперник чемпиона мира по версии WBC боксера Кличко-старшего Мануэль Чарр чуть не устроил реальный поединок на церемонии взвешивания. Немец никак не хотел сдаваться во время поединка взглядов и агрессивно реагировал на попытки членов его команды оттащить его от Кличко. Поединок, который обычно длится не более, чем полминуты, затянулся почти на полторы минуты.

"Ведет себя спортсмен не очень адекватно. Старается всячески приобрести какое-то преимущество с психологической точки зрения. Тем не менее, я рад тому, что поединок не начался на взвешивании. Хотя до этого был практически один шаг", - прокомментировал его поступок Кличко-младший, который также присутствовал на церемонии взвешивания брата, пишет РИА Новости.

Мануэль Чарр, который на взвешивании вел себя более дерзко, чем в остальные пресс-дни, недолго общался с журналистами и ушел почти сразу после церемонии взвешивания, но дал понять, что к бою готов.

"Он (Кличко-старший) чемпион? Да я знаю! Но я не хочу много говорить, поэтому завтра смотрите телевизор и вы увидите нового чемпиона", - сказал Чарр журналистам.

После этого он отправился в соборную московскую мечеть.

Как сообщал Главред ранее,  7 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» прошла церемония взвешивания Кличко и Чарра. На взвешивании Кличко-старший оказался тяжелее своего соперника на 3 килограмма (112,5 против 109,5).

8 сентября состоится сам бой, а после него - пресс-конференция боксеров.

По информации организаторов, шоу, на которое ожидается около 30 тысяч зрителей, будут обслуживать лучшие шоумены в боксе: ринг-анонсер № 1 в России, Александр Загорский и самый известный спортивный конферансье в мире Майкл Баффер.

40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге. В.Кличко имеет самый высокий процент нокаутирования (91%), чем кто-либо из других чемпионов мира в супертяжелом весе.

Мануэль Чарр родился в Бейруте (Ливан), за свою профессиональную карьеру ни разу не был побежден и занимает 7-ю строчку рейтинга WBC. В 2011 году 27-летний боксер завоевал титул WBC International Silver в супертяжелом весе, одержав победу в 8-ми раундах над Марсело Луиса Насименто. Рост Чарра - 192 см. На его счету 21 беспроигрышный поединок, из которых 11 были закончены нокаутом.

фото: Facebook братьев Кличко

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