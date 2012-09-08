В школах вводят новые поборы: теперь за продленку

С начала учебного года прошла всего неделя, а родители не успевают следить, на что нужно сдать деньги в школе. Причем к обычным взносам в фонд школы и класса теперь добавилась новая статья расходов — продленка, пишет Сегодня.

По рассказам мамы одного из лицеев Запорожья, им сразу после линейки объявили, что «продленка с этого года стала коммерческой — 500 гривен в месяц, — сказала женщина. — Раньше мы платили только по 10 гривен в день за обеды, это получалось 200 в месяц, а теперь к ним добавились еще 300 — за обслуживание детей, как нам объяснили. При этом ведь с детьми на продленке не особо занимаются. По идее, там должны делать домашнее задание, а на деле их просто кормят. Я от такой услуги решила отказаться».

В свою очередь завуч лицея Ольга Гужба не знает, кто из родителей назвал такую сумму. «Пока точной цифры, сколько будет стоить продленка, нет, —сказала педагог. — И вообще, это продленка не платная, а хозрасчетная. У нас есть две бюджетные группы продленки для первоклашек, на больше нам государство денег не выделило. И поэтому для учеников вторых классов, по просьбе родителей, мы подали запрос в районо на создание хозрасчетной группы продленки, а сколько она будет стоить — еще посчитают».

Родители из Днепропетровска тоже жалуются: «Вместе с обедами продленка у нас стоит 380 гривен. За эти деньги детей кормят, и они спят в классе. Раньше все это было бесплатно. Но другого выхода все равно нет — детей же надо куда-то девать, пока взрослые работают», — рассказала мама второклассника из днепропетровской школы №33. Однако завуч в этой школе от поборов не отказывается: «Заверяю вас, что плату мы ввели с согласия родителей, — сказала Ольга Совенко. — Она проводится через бухгалтерию».

Между тем в Одессе родители готовы платить. «Однозначно вижу в этом только плюс: все уроки делаются под присмотром учителя, успеваемость отличная, а деньги небольшие», — рассказывает мама ученика школы №117, под ником Chijik_82. Продленка в этой школе стоит 150 гривен в месяц, плюс 30 гривен в неделю надо отдавать на обеды. Итого получается 270.

Более категоричен в этом вопросе директор департамента общего, среднего и дошкольного образования Минобразования Олег Ересько.

Он сказал: «Официально в начальных классах продленка бесплатная, и никаких принудительных взносов быть не может. Разрешены взносы и помощь школам на добровольной основе. Если родителей принуждают платить — они могут жаловаться в управление образования в своем городе или районе».

Фото: Киевпресс

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