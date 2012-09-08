На Ровенщине руководитель изолятора за деньги отпускал осужденных сидеть дома

{1-}На Ровенщине руководитель изолятора временного содержания за 100 гривен отпускал нарушителей на свободу. Водители, осужденные на десять суток за вождение в нетрезвом состоянии, просто сидели дома. Приходили только за справкой, когда исправительный срок истекал, сообщает ТСН.

Капитан милиции предлагал своим клиентам отбыть наказание не в изоляторе, а дома. Правоохранителям известно по меньшей мере об одиннадцати водителях, которые за пьянку за рулем должны были отсидеть в камере, но откупились. Все они проходят свидетелями по уголовному делу.

По словам прокурора Корецкого района Алексея Парфенюка, милиционер «получал постановления судов, прятал их под сукно, отпускал людей домой. Есть данные, что за день пребывания в ИВС он получал денежное вознаграждение», - рассказал он.

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Цену за непроживание в изоляторе сотрудник милиции устанавливал сам, например, из более богатых дальнобойщиков он брал по 200 гривен за сутки, из более бедных местных жителей только по 100.

Следователи уверены, что одиннадцать водителей, которые откупились от руководителя ИВС - далеко не полный список. Сейчас ищут других нарушителей, которые избежали наказания. Проверяют также и руководителей других изоляторов области.

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Водителей эта история не удивила. Так, по словам Михаила, который часто путешествует Европой, если бы его поймали нетрезвым, к примеру, в Германии, он и в тюрьму сел бы, и штраф бы оплатил. А у нас, убежден, и немцы, и поляки позволяют себе перед поездкой выпить, потому что не боятся наказания.

"Иностранцы могут пить, потому что дадут 100 евро и поедут дальше, и, говорят, у вас очень дешевая водка и дешевая полиция", - говорит дальнобойщик.

Расследование уголовного дела еще продолжается. Ее фигуранту, руководителю изолятора временного содержания, инкриминируют злоупотребление служебным положением. За несколько дней суд выберет для него меру пресечения. А сама статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в конце июня в Ровенском СИЗО на простыне повесился душевнобольной местный житель, 42-летний Иван Мирончук, арестованный за убийство сына-инвалида.

В СИЗО мужчину содержали в камере для душевнобольных, поскольку он стоял на учете в психдиспансере. По факту самоубийства пенитенциарная служба планирует провести служебное расследование.

Фото; видео: tsn.ua

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