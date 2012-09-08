Тысячи украинских фанов приехали поддержать Кличко в Москве

{1-}Из Украины на московский бой Виталия Кличко и Мануэля Чарра отправился солидный десант болельщиков. Главным информационным координатором выступил официальный фан-клуб братьев – только через него на бой поехало более тысячи любителей бокса. Из четырех городов Украины были организованы автобусные туры – из Киева, Львова, Ужгорода, Переяслава-Хмельницкого и Сум, пишет Сегодня.

По словам представителей фан-клуба, из столицы могло быть и больше фанов, но многие долго думали, оставив заказ тура на последний момент, когда группа уже была сформирована. Впрочем, учитывая разнообразное сообщение между Киевом и Москвой посредством железной дороги, авиа и рейсовых автобусов, можно быть уверенным, что часть болельщиков отправилась смотреть поединок Виталия самостоятельно.

Читайте также: Пресс-конференция Кличко – Чарр: блюдо «Кличко КО» и комплименты президента

И, конечно, живущие в России украинцы обязательно придут. Для российских пограничников в аэропорту "Домодедово" цель визита "Бой Кличко" ни вопросов, ни удивления не увидела. Хотя в России далеко не так, как в Германии, привыкли к подобным мероприятиям и наплыва украинских болельщиков и журналистов. Но в Москве все в курсе, и для этого избалованного и гламурного мегаполиса поединок нашего чемпиона мира – событие.

Для наиболее обеспеченных членов фан-клуба Кличко был даже организован чартерный рейс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открытая тренировка Виталия Кличко в прямом эфире

Президент фан-клуба Сергей Алексеев заявил: "Каждый бой Кличко - событие, которое каждый болельщик должен увидеть своими глазами, прочувствовать атмосферу, - сказал он, добавив, тем более, что Виталий в лучшем случае проведет на ринге еще один бой, а не исключено, что поединок с Чарром вообще станет последним в его карьере. Кстати, в составе нашей фан-группы в Москву приехал и первый тренер братьев Владимир Золотарев".

Накануне боя, фанаты уже по традиции собрались в одном из пабов. Пообщались, узнали друг друга поближе, ведь немало членов клуба – москвичи. А еще – получили фирменную экипировку, так что сегодня ночью в "Олимпийском" болельщиков Кличко будет не только слышно, но и видно.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

Новости по теме:

Сегодня Кличко будет драться на ринге против Чара

Чарр грозится отправить «дедушку Кличко» в нокаут

Кличко пообещал показать в Москве уникальное шоу