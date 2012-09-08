Перед боем Кличко-Чарр на ринг выйдут женщины

{1-}В Москве перед главным боем между Виталием Кличко и Мануэлем Чарром, на ринге пройдут еще шесть поединков. Почти все они будут титульные, правда, титулы эти как минимум второстепенные - региональные пояса по версии WBC. Президент этой организации лично приехал в Москву, пишет Сегодня.

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В первом бое андеркарта на ринг выйдут девушки: россиянка Светлана Кулакова и украинка Ирина Барташ.

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Андеркарт боя Виталий Кличко - Мануэль Чарр:

(в скобках - страна и рейтинг по версии boxrec)

Светлана Кулакова (Россия) - Ирина Барташ (Украина) - 4 раунда по 2 минуты

Вячеслав Клазков (Украина, 48) - Константин Айрих (Германия, 40) - 10 раундов, супертяжелый вес, WBC Baltic Silver

Максим власов (Россия, 29) - Корен Гевор (Армения, 47) - 10 раундов, второй средний вес, WBC Baltic super

Аюп Арсаев (Россия, без рейтинга) - Хаважи Хацихау (Беларусь, 219) - 10 раундов, полулегкий вес, WBC Baltic

Андрей Мерясев (Россия, 488) - Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан, 117) - 10 раундов, средний вес, WBC Baltic

Магомед Абдусаламов (Россия, 69) - Джамиль МакКлайн (США, 144) - 10 раундов, супертяжелый вес, WBC United States (USNBC)

Напомним, сегодня, 8 сентября, в Москве в спортивном комплексе "Олимпийский" состоится бой, в котором на ринге сойдутся действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 41-летний украинец Виталий Кличко (44-2-0, 40 КО) и претендент на его титул 27-летний немец сирийско-ливанского происхождения Мануэль Чарр (21-0-0, 11 КО).

Виталий считается безоговорочным фаворитом в этом поединке – котировки букмекерских контор отдают ему огромное преимущество.

фото: Facebook братьев Кличко

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