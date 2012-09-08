Бой Кличко посетят звездные гости: Пинчук, братья Суркисы и Путин

На сегодняшнем бое Виталия Кличко против немца Мануэля Чарра ожидается ряд звездных зрителей.

Так, из Украины поддержать своего соотечественника обещали приехать Виктор Пинчук с супругой, Григорий и Игорь Суркисы, а так же, возможно, кто-то из игроков футбольного клуба Динамо, сообщает directpress.

Также среди гостей будет актер Микки Рурк и, ожидается, что поединок посетит Владимир Путин.

Отметим, что им будет на что посмотреть, ведь в качестве ring girls выступил группа блондинок, а на разогреве боя выйдет сексуальная Светлана Кулакова.

А в четверг, 6 сентября, местный благотворительный фонд провел аукцион. Для торгов организаторы попросили у Кличко перчатки, которые братья с удовольствием предоставили. Боксерский атрибут был продан за 9200 долларов. Так же на аукционе продавали теннисную ракетку Дементьевой, мяч от Валерия Газаева.

Напомним, из Украины на бой Виталия Кличко и Мануэля Чарра отправился солидный десант болельщиков. Главным информационным координатором выступил официальный фан-клуб братьев – только через него на бой поехало более тысячи любителей бокса. Из четырех городов Украины были организованы автобусные туры – из Киева, Львова, Ужгорода, Переяслава-Хмельницкого и Сум.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

Новости по теме:

Сегодня Кличко будет драться на ринге против Чара

Кличко пообещал показать в Москве уникальное шоу

Перед боем Кличко-Чарр на ринг выйдут женщины

Тысячи украинских фанов приехали поддержать Кличко в Москве