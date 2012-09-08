В Украине в воскресенье будет прохладно и сухо

{1-}В воскресенье, 9 сентября, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передают «Украинские новости».

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов, на Закарпатье до +25 градусов.

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В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +4...+9 градусов, днем +10...+15 градусов.

На курортах карпатского региона без существенных осадков, температура в Моршине ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20 градусов, в Трускавце ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19 градусов, в Сваляве ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +17...+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса.

На юге переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26 градусов.

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В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26 градусов.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью +16...+18 градусов, днем +24...+26 градусов.

8 сентября температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса, в Днепре возле Киева +19 градусов.

фото: glavred.info

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