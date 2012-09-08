Россияне массово скупают недвижимость в Крыму

{1-}Россияне этим летом начали массово скупать недвижимость в Севастополе.

Об этом сообщила менеджер севастопольского агентства недвижимости "Мультидом" Виктория Михайлова, пишет crimea24.info.

"С приездом россиян на отдых в Севастополь повышенный интерес к своей выставленной на отмечают продавцы ликвидных объектов. Часто это небольшие квартиры для отдыха – это и есть основной запрос россиян. Молодые семьи предпочитают однокомнатные квартиры, семьи с детьми – небольшие двухкомнатные варианты, но обязательным условием является близость к морю", - рассказала менеджер.

По ее словам, россияне предпочитают покупать недвижимость в "шаговой доступности" к зоне морского отдыха, но в Севастополе такое жилье, выставленное на продажу, – редкость. Да и цены на подобные объекты бросовыми не покажутся.

Так, однокомнатная квартира в "хрущевке", требующая ремонта, будет стоить в этом районе около 37 000 у.е. Но эту цену, часто пугающую украинцев, проживающих в других регионах страны, россияне считают нормальной.

При этом, по словам Михайловой, граждан РФ нередко пугают мифические ограничения на приобретение недвижимости, хотя на самом деле иностранцы в Украине не могут приобрести лишь земельный участок с целевым назначением "для ведения индивидуального садоводства", а это – садовые товарищества, т. е. участки без возможности прописки, но со сравнительно небольшой ценой.

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