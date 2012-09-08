Погиб Александр Белявский: "Фокс" из фильма "Место встречи изменить нельзя"

8 сентября 2012, 14:51

{1-}Народный артист России Александр Белявский покончил с собой в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах столицы, пишут РИА "Новости". 

Эту информацию подтвердили и другие российские СМИ.

Тело актера обнаружено около дома по адресу дом 26 по Большому Тишинскому переулку. Актера нашли на тротуаре у дома. По предварительной версии, Белявский поднялся на пятый этаж, после чего спрыгнул. На пятом этаже нашли его трость, хотя сам актер жил в квартире на третьем этаже.

По данным "Интерфакса", актер выпал из окна в 13:15. В 13:27 на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако медики лишь констатировали травмы, не совместимые с жизнью. 

Между тем, в ИТАР-ТАСС допускает, что актер мог погибнуть и случайно: "Не исключено, что у Белявского случился сердечный приступ, и он открыл окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха, но не удержал равновесие и упал".

В Life News, в свою очередь, сообщили, что соседка актера по дому, в котором жил Белявский, рассказала, что услышала громкий удар и, выглянув в окно, увидела лежащего на земле актера. "Еще вчера я видел его возле дома - он физкультурой занимался, делал зарядку, - говорит сосед артиста Владимир. - Он болел, но всегда старался держаться бодро".  

Известность и народную любовь Белявскому принесла роль криминального авторитета Фокса из сериала "Место встречи изменить нельзя", но на счету актера сотни работ.

Зрители полюбили Белявского за работы в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Гиперболоид инженера Гарина", "Ирония судьбы или С легким паром", "Июльский дождь", "Иду на грозу" и многих других.

Сниматься в кино Александр Белявский начал, еще будучи студентом театрального училища имени Щукина. И, быть может, поэтому потом в выборе между театром и кино актер отдал предпочтение кино.

Получив диплом с отличием и став артистом театра и кино, Белявский стал работать в Театре сатиры. Вскоре последовало приглашение от польского режиссера Бучковского на главную роль в фильме "Прерванный полет".

Во время работы в Варшаве актер овладел польским языком. Это ему пригодилось в дальнейшем, он принимал участие в шести польских фильмах, в том числе и в таком любимом многими популярном сериале, как "Четыре танкиста и собака", в котором он сыграл роль советского капитана Павлова.

Вскоре актер ушел из Театра сатиры, но долгое время не порывал с ним связи, так как стал первым ведущим такой популярной телепередачи как "Кабачок 13 стульев", в которой в основном были заняты артисты этого театра.

В этот период Белявский играет в кино "положительные" роли. Однако грандиозный успех ему принесла именно роль отрицательного героя. И теперь при упоминании фамилии Белявского зритель вспоминает прежде всего Фокса из фильма Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Поклонники Белявского помнят также "Июльский дождь" и "Крах инженера Гарина", "Иоланту" и "С легким паром".

Белявский снимался в Польше, ГДР, Северной Корее, Финляндии, Франции, Чехословакии, США. Актером было сыграно более 100 ролей. Он также активно работал на озвучании зарубежных картин. Любимой роли для себя не выделял.

В 2003 году он перенес инсульт, и работать больше не смог - потерял возможность говорить. До болезни он снимался и работал на озвучании каждый год во многих картинах. После инсульта исключение было сделано лишь для сиквела "Иронии судьбы", где тяжело больной актер появился в эпизодической роли - прорекламировал селедку. За "камео" в этом фильме он получил 10 тысяч долларов, на которые семья жила почти год.

фото: russianewsreport.ru  

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