В Китае увеличилось число жертв землетрясения

{1-} В Китае жертвами землетрясения на юго-западе страны стали 80 человек.

Об этом сообщает «Lenta.ru».

Пострадали не менее 730 человек. По информации местных СМИ, из опасных районов эвакуированы более 100 человек.

Разрушения мешают спасателям вести поисковые работы.

Данные о количестве жертв могут измениться, так как инфраструктура в регионе повреждена и не позволяет оперативно собирать информацию.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на границе китайских провинций Юньнань и Гуйчжоу 7 сентября произошло землетрясение 5,7 баллов.

Вслед за основными толчками последовало более 60 повторных.

фото: yn.xinhuanet.com

Новости по теме:

Мощное землетрясение в Китае убило 40 человек и разрушило 20 тысяч домов

После мощного землетрясения Америке угрожает цунами

Тайфун обесточил 57 тысяч японских домов

На Японию обрушилась стихия: землетрясения и ураган