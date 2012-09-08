На Кубани обрушилась больница: есть пострадавшие

{1-} В Краснодарском крае России, городе Славинск-на-Кубани, частично обрушилась крыша районной больницы.
Об этом сообщает МЧС России, передает ВВС.
Предположительно, под завалом находятся три человека.
По словам спасателей, находящиеся под завалами люди подают признаки жизни.
На месте работают 63 спасателя МЧС.
Фото kotenarina.livejournal.com
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