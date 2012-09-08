В День города Днепропетровска задержан человек с взрывчаткой

{1-} В центре Днепропетровска, который 8 сентября отмечает День города, был задержан 42-летний мужчина, при котором обнаружили 200 граммов взрывчатки.

Об этом сообщает НБН.

Задержанный, который оказался местным жителем, имел при себе также и электродетонатор.

Напомним, 27 апреля в Днепропетровске в течение часа прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы.

Все взрывные устройства были заложены в бетонные урны.

Позже за организацию и проведение теракта были задержаны четыре человека.

фото: dp.vgorode.ua

Аналитика по теме:

Взрывы в Днепропетровске: основные версии

Новости по теме:

Днепропетровские террористы готовили взрывы на детских площадках и автовокзале

Днепропетровские террористы скачали «рецепт» взрывчатки в Сети

Днепропетровским террористам пока не предъявлены обвинения - СБУ