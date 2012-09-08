В День города Днепропетровска задержан человек с взрывчаткой

{1-} В центре Днепропетровска, который 8 сентября отмечает День города, был задержан 42-летний мужчина, при котором обнаружили 200 граммов взрывчатки.
Об этом сообщает НБН.
Задержанный, который оказался местным жителем, имел при себе также и электродетонатор.
Напомним, 27 апреля в Днепропетровске в течение часа прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек (в том числе 10 подростков), 26 из них были госпитализированы.
Все взрывные устройства были заложены в бетонные урны.
Позже за организацию и проведение теракта были задержаны четыре человека.
фото: dp.vgorode.ua
Аналитика по теме:
Взрывы в Днепропетровске: основные версии
Новости по теме:
Днепропетровские террористы готовили взрывы на детских площадках и автовокзале
Днепропетровские террористы скачали «рецепт» взрывчатки в Сети
Днепропетровским террористам пока не предъявлены обвинения - СБУ