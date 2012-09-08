СБУ задержала хакера за атаку сайта Партии регионов

{1-} Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 7 сентября задержали жителя Полтавы, подозреваемого в попытке взлома сайтов Полтавского горсовета, Полтавской областной организации Партии регионов, а также других сайтов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, хакер устроил DDoS-атаки на сайты ведущих партий региона, а 4 сентября приостановил работу сайта Полтавского горсовета, устроив на него хакерскую атаку.

«7 сентября хакер, использовавший ник «}{OTT@BY4» задержан сотрудниками СБУ и уже дает показания», - заверил представитель СБУ.

Для атаки на сайты пользователь использовал ботнет из 11 тысяч зараженных компьютеров, разбросанных по всему миру.

При этом, чтобы прекратить работу сайта Полтавского горсовета, хакеру хватило ресурса из ста ботов.

Видеосъемку процесса управления атакой хакер выложил на видео-сервис YouTube.

Ведется следствие.

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