В Дагестане разбился боевой вертолет: весь экипаж погиб

{1-} В Дагестане разбился боевой вертолет Ми-35, который сопровождал военную колонну.

Причиной катастрофы стало столкновение с горой во время перелета через перевал, передает РИА «Новости».

Все три члена экипажа, которые находились на борту вертолета, погибли.

Министерство обороны РФ объявило, что полеты Ми-35 приостановлены до окончательного установления причин инцидента.

По предварительным данным, вертолет с земли не обстреливали.

Также стало известно, что вертолет, шедший ведомым в паре, не вышел на связь в 15:02 по Киеву.

Метеоусловия были сложными, видимость – плохой. Как сообщил полковник Игорь Конашенков, вертолет вылетел из Моздока; сведения о катастрофе поступили от местных жителей, которые видели, как вертолет врезался в гору.

Фото: snariad.ru

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