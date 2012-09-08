Украина установила новый рекорд: 80 медалей Паралимпиады

Сборная Украины на Паралимпиаде в Лондоне установила новое достижение: команда завоевала 80 медалей.
Об этом сообщает официальный сайт Игр.
Сегодня, 8 сентября, обладателями медалей стали: Виктория Кравченко – серебро в беге на 400 метров, в плавании – Кристина Юрченко золото, Максим Веракса – бронза, Ярина Матло – бронза, Наталья Прологаева – серебро и Алексей Федина – золото.
Отметим, что ранее лучшим достижением наших паралимпийцев была отметка в 70 наград – на Играх в Пекине.
Фото: london2012.com
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