Украина установила новый рекорд: 80 медалей Паралимпиады

Сборная Украины на Паралимпиаде в Лондоне установила новое достижение: команда завоевала 80 медалей.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Сегодня, 8 сентября, обладателями медалей стали: Виктория Кравченко – серебро в беге на 400 метров, в плавании – Кристина Юрченко золото, Максим Веракса – бронза, Ярина Матло – бронза, Наталья Прологаева – серебро и Алексей Федина – золото.

Отметим, что ранее лучшим достижением наших паралимпийцев была отметка в 70 наград – на Играх в Пекине.

Фото: london2012.com

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