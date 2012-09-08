Польский «минер» заблокировал Жуляны

{1-} Киевский аэропорт «Жуляны» сегодня, 8 сентября, более пяти часов был заблокирован из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает ТСН.
Как оказалось, пассажир рейса «Киев-Катовице» сообщил, что на борту самолета находится бомба.
Немедленно были эвакуированы 163 пассажира и 7 летчиков.
На место прибыли специалисты-взрывотехники, которые внимательно проверили здание аэропорта. Однако взрывчатки так и не нашли.
Гражданин Польши, который сообщил о минировании, был задержан.
В настоящий момент идет проверка, самолет отправился в Польшу без «минера».
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