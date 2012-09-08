Виталий Кличко прибыл на бой: опубликовано видео

Украинский чемпион Виталий Кличко прибыл на НСК «Олимпийский» в Москве – на поединок с немецким боксером Мануэлем Чарром, претендентом на титул чемпиона.
Напомним, сегодня пройдет бой супертяжеловесов за чемпионский пояс WBC.
Кличко будет защищать свой титул в поединке с претендентом, занимающим седьмую строчку в рейтинге.
Бой начнется около 00 часов по Киеву.
Отметим, что на бой Виталия в Москву прибыли тысячи фанатов боксера.
На поединок придут Виктор Пинчук, Григорий и Игорь Суркисы, а также Президент РФ Владимир Путин.
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