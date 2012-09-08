Начался чемпионский поединок Кличко

{1-} На НСК «Олимпийский» в Москве начался поединок за титул чемпиона по версии WBC между украинцем Виталием Кличко и немцем Мануэлем Чарром.
В первом раунде на ринге доминировал украинец – Чарру досталась роль обороняющегося.
Виталий постоянно держит соперника под прессингом, нанося удары по корпусу претендента.
Второй раунд также прошел с явным преимуществом украинца и закончился первым нокдауном - после тяжелого удара с правой Чарр оказался на полу.
фото: Facebook братьев Кличко
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