Бой Кличко-Чарр закончился досрочной победой украинца

Виталий Кличко завершил свой чемпионский поединок с Мануэлем Чарром в четвертом раунде.
Отметим, что раунд прошел в обмене ударами, явное преимущество в которых имел украинец.
После нокдауна в конце второго раунда удар Виталия в четвертом привел к рассечению на лице Чарра. Решение врача было однозначным - прекратить поединок.
Таким решением были недовольны оба спортсмена, несмотря на кровь, заливающую лицо претендента, Чарр показывал решимость продолжать бой, а Кличко выглядел недовольным, вероятно, по причине слишком скорого окончания поединка.
Фото: стоп-кадры трансляции телеканала Интер
Новости по теме:
Начался чемпионский поединок Кличко: украинец раздает удары, претендент в глухой защите
Виталий Кличко прибыл на бой: опубликовано видео
Чарр назвал главный недостаток Кличко