Бой Кличко-Чарр закончился досрочной победой украинца

Виталий Кличко завершил свой чемпионский поединок с Мануэлем Чарром в четвертом раунде.

Отметим, что раунд прошел в обмене ударами, явное преимущество в которых имел украинец.

После нокдауна в конце второго раунда удар Виталия в четвертом привел к рассечению на лице Чарра. Решение врача было однозначным - прекратить поединок.

Таким решением были недовольны оба спортсмена, несмотря на кровь, заливающую лицо претендента, Чарр показывал решимость продолжать бой, а Кличко выглядел недовольным, вероятно, по причине слишком скорого окончания поединка.

Фото: стоп-кадры трансляции телеканала Интер

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