Сегодня в Украине отмечают День танкиста

{1-} Во второе воскресенье сентября в Украине отмечается День танкиста, в честь больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил страны бронетанковой техникой.

В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В конце 40-х годов 20 века, после Второй мировой войны, правительством СССР был издан Указ о праздновании Дня танкиста.

Именно в этот день во время войны в 1943 году танковые войска, которые представляли собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление. А 8 сентября 1946 года, согласно приказу министра Вооруженных Сил, в Москве на Красной площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии, что и ускорило установление Дня танкиста.

Этот профессиональный праздник с тех самых пор являлся одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в период с 40-х по 50-е годы) в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Ранее Главред сообщал, что 5 сентября прошел первый в Украине масштабный конкурс на лучший танковый взвод на военном полигоне в учебном центре Сухопутных войск (Десна). За право называться лучшим танковым взводом в Украинской армии соревнуются свыше 60 военнослужащих-контрактников – семь взводов – представители трех армейских корпусов Сухопутных войск и танкисты отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины.

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