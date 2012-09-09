В Украине прохладно, но дождя не будет

{1-} Сегодня в Украине существенных осадков не ожидается, днем до 20° тепла, переменная облачность. Лишь на севере Левобережья небольшой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части и на Закарпатье ночью 9°-14°, на побережье Крыма до 18°, днем 21°-26°, на остальной территории ночью 7°-12°, днем 15°-20° (на высокогорье Карпат ночью 4°-9° тепла, днем 10°-15°).

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В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7°-12°, днем 15°-20°.

В столице без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 17°-19°.

Как сообщал Главред ранее, в этом году осень побалует украинцев теплом и комфортными погодными условиями.

Об этом заявил народный синоптик Валерий Некрасов в комментарии Главреду.

По его словам, осень будет продолжительной, целых четыре месяца – с сентября по декабрь и уступит место зиме – только после Нового года.

Валерий Некрасов также прогнозирует, что в сентябре будет лето, и только в конце месяца немного похолодает.

«До 20-х чисел сентября будет отличное лето. Средняя температура составит +20-22 градуса, то есть жары не будет. Нас ждёт обычная комфортная осень. Октябрь тоже будет прохладным, с ветрами переменных направлений и осадками в норме. Холодным он не будет – просто прохладным. В ноябре будет облачно и с заморозками, которые появятся приблизительно в 20-х числах», – рассказал синоптик.

фото: glavred.info

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