На Паралимпиаде Украина завоевала 83 медали за 10 дней

{1-} За десять дней Паралимпиады в Лондоне сборная Украины команда завоевала 83 медали, продолжая занимать 4-ое место в командном зачете.

По итогам десяти дней Летних Паралимпийских Игр в Лондоне в активе нашей сборной 32 золотых медалей, 23 серебряных и 28 бронзовых.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.



Пропустив вперед сборные Китая, России и Великобритании, Украина занимает 4-ое место в общекомандном медальном зачете.



Как сообщал Главред ранее, накануне, 8 сентября, свои выступления в Лондоне завершили украинские легкоатлеты, результатом выступлений которых стали 22 медали: 8 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.



Добавим, сегодня, 9 сентября, – последний день Паралимпиады, и именно сегодня футбольная сборная Украины встретится в финале футбольного турнира со сборной России. Десятка команд-лидеров Паралимпиады-2012:

Фото: london2012.com

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