Международный день красоты отмечается сегодня в мире

{1-} 9 сентября в мире отмечается Международный день красоты. Инициативу создания Международного дня красоты проявил Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО, в связи с тем, что 20 век стал революционным в сфере косметологии.

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO-Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie) - главная международная Ассоциация терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и моральное удовлетворение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты "Мисс Мира" состоялся в Лондоне в апреле 1951 года. Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-90. Жюри выделяют лиц, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида.

Напомним также, что сегодня, во второе воскресенье сентября в Украине отмечается День танкиста, в честь больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил страны бронетанковой техникой.

Этот профессиональный праздник являлся одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. Некоторое время (в период с 40-х по 50-е годы) в крупных городах Советского Союза День танкистов даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Фото: общественная организация «Клеопатра»

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