Прогноз погоды на следующую неделю: тепло и сухо

{1-} На следующей неделе осадков не ожидается, и в дневные часы ожидается достаточно теплая погода. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

"Погода без осадков. Будут прохладные утра, а днем ​​- очень тепло. С 10 сентября будет сухая погода без осадков. Ночью температура будет примерно 5-11 градусов тепла, а днем ​​- 19-24 тепла. На юге и Закарпатье будет вообще тепло - до 28-30 тепла. То есть погода для этого времени будет очень хорошей", - сказала синоптик.

Она также отметила, что такая погода продержится до 13 сентября, передает УНН.

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"Далее будет проходить фронт, но я не могу сказать, что это уже будет начало осени, но тем не менее, будет проходить фронт с запада на восток. Это будет после 13 сентября", - сказала Савченко.

На уточняющий вопрос, является ли нынешняя погода привычной для первой декады сентября, специалист ответила: "Да. Это нормальная погода для этого времени и ничего особенного нет. Последние годы у нас сентябрь и даже октябрь - теплые месяцы. Здесь ничего необычного нет".

На вопрос, можно ли нынешнюю погоду назвать бабьим летом, Савченко сказала: "Бабье лето бывает после глубокого похолодания, когда приходит настоящая осень и только после этого возвращается тепло. Это и называется "бабье лето". А у нас еще не было таких похолоданий. Просто лето плавно переходит в осень. Бабье лето чаще всего бывает в конце сентября - в октябре, после холодного начала осени".

Как сообщал Главред ранее, в этом году осень побалует украинцев теплом и комфортными погодными условиями.

Об этом заявил народный синоптик Валерий Некрасов в комментарии Главреду.

По его словам, осень будет продолжительной, целых четыре месяца – с сентября по декабрь и уступит место зиме – только после Нового года.

Валерий Некрасов также прогнозирует, что в сентябре будет лето, и только в конце месяца немного похолодает.

«До 20-х чисел сентября будет отличное лето. Средняя температура составит +20-22 градуса, то есть жары не будет. Нас ждёт обычная комфортная осень. Октябрь тоже будет прохладным, с ветрами переменных направлений и осадками в норме. Холодным он не будет – просто прохладным. В ноябре будет облачно и с заморозками, которые появятся приблизительно в 20-х числах», – рассказал синоптик.

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