Чарр считает, что победил не Кличко, а врач, и требует реванша

Немецкий боксер Мануэль Чарр заявил, что бой выиграл не Виталий Кличко, а врач, остановивший поединок, и требует реванша.

Об этом Чарр сказал после боя с Кличко. «Этот бой выиграл не Кличко, а врач», - передает УНИАН.

По его словам, это не по правилам, когда после повреждения бой был остановлен, ведь по правилам нужно было попробовать наложить пластырь.

Сегодня я стал бы чемпионом мира, и я стал чемпионом мира, показав людям, что-то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я хочу реванша», - заявил Чарр.

Он также отметил, что поединок был похож на бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, когда Виталий показывал супербой, но по решению врача победа досталась его противнику.

«Я хочу реванша. Дай мне второй шанс», - заявил Чарр и добавил, что тогда мир увидит нового чемпиона.

По его словам, другие боксеры хотят боксировать с братьями Кличко, чтобы заработать денег, а он пришел за чемпионским титулом.

«Я очень тебя уважаю, дай мне пожалуйста второй шанс», - сказал Чарр, обращаясь к Кличко, и заявил, что вызывает его еще раз.

В свою очередь, Кличко напомнил, что когда он боксировал с Льюисом, то выигрывал по очкам, когда бой был остановлен, но Чарр по очкам уступал на протяжении всего поединка. При этом он подчеркнул, что если давать боксерам второй шанс, тогда другие претенденты будут очень долго ждать своей очереди, когда смогут боксировать с братьями Кличко.

«Ты имел свой шанс боксировать. Я уверен, что ты еще завоюешь высокие звания», - сказал Кличко.

По его словам, решение об остановке боя принял врач на основании действующих боксерских правил.

Фото: стоп-кадры трансляции телеканала Интер

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