Кличко решил уже уступить дорогу молодым: природу не обманешь

Виталий Кличко, 12-кратный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC заявил, что в ближайшее время примет решение о завершении спортивной карьеры. Нужно уступать дорогу молодым.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве после победы над немцем Мануэлем Чарром, передает УНИАН.

«Прекрасному нет предела. Красивую точку (в спортивной карьере – ред.) можно ставить лет до 50-60-ти. Каждая точка будет казаться красивее и красивее. Вопрос философский, и на него сложно ответить», - сказал Кличко.

«Природу не обманешь, и, я думаю, в ближайшее время придется вешать перчатки на гвоздь. Понимаю, что многие любители бокса будут расстроены, но от этого никуда не деться. Когда я приму такое решение, я сообщу вам дополнительно», - сказал боксер.

По его словам, когда Мануэль Чарр только родился, он уже надевал боксерские перчатки. «Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду боксировать до 41-го года, я бы никогда не поверил», - подчеркнул боксер.

Кличко также сказал, что ему нужно отдохнуть, и потом он проинформирует о своих спортивных дальнейших планах.

«Я улетаю в Киев и полностью буду занят избирательной кампанией», - сказал Кличко. Как заявил боксер, перед ним стоят очень большие задачи, и не только в спортивной сфере.

Фото Артура Куна, sport-express.ru



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